神秘客是甚麼來頭？連蜘蛛俠都怕了他？

大家睇了《蜘蛛俠：決戰千里》未呢？作為Marvel大作《復仇者聯盟4》之後的一套超級英雄電影，不少Marvel迷都很關心《蜘蛛俠：決戰千里》拍得如何，小記雖然已先睹為快，但決不會在此透劇爆雷，不過，講吓片中最搶鏡的角色「神秘客」(Mysterio)，應該無沒大問題吧。由Jake Gyllenhaal飾演的神秘客，在電影中大出風頭，但神秘客在漫畫中又是個怎樣的人，就等小記來同大家分析一下吧。



【沒有超能力的反派】

漫畫中蜘蛛俠的敵人大都擁有各式各樣的超能力，但神秘客是少數沒有超能力的普通人，他原名Quentin Beck，從小就想做電影特效導演，長大後真的成為電影特技演員及特效師，但他不甘於默默無聞，利用自行設計的服裝及各樣化學煙霧來抹黑蜘蛛俠，令大家以為蜘蛛俠是強盜，然後就由他除暴安良，一度令蜘蛛俠成為過街老鼠，後來蜘蛛俠經過深入調查，才拆穿神秘客的計謀，雖然神秘客沒有超能力，卻是連蜘蛛俠都怕了他的智慧型敵人。



【邪惡六人組的原祖成員】

講到令蜘蛛俠頭痛的敵人，邪惡六人組(Sinister Six)肯定榜上有名，話說因蜘蛛俠的活躍，令不少惡棍的邪惡大計被破壞，為了集合惡棍們的力量，八爪博士集合了禿鷹（The Vulture）、電光人（Electro）、獵人克拉文（Kraven the Hunter）、神秘客（Mysterio）、沙魔(Sandman)組成了一個對付蜘蛛俠的組織，人稱邪惡六人組，後期更發展到對抗其他Marvel英雄，並擴編至七人甚至十二人，算是相當出名的邪惡組織，而神秘客就是原祖邪惡六人組成員之一，可見其經典地位。



【金鋼狼都慘被神秘客陷害】

有睇開Marvel漫畫的朋友，對X-MEN中的金鋼狼Logan都應該不會陌生，原來金鋼狼與神秘客都曾經敵對，在漫畫《Dead Man Logan》中，神秘客用假象令Logan以為眼前的X-MEN戰友全是敵人，當Logan大開殺戒將眾人都殺死後，才發現中了神秘客的陷害而誤殺戰友，令他決心追殺神秘客。