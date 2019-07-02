【深夜字聊】年輕情侶　交歡多次皆不成功

Q：我今年二十歲，與男朋友是同學。我們都是沒有性經驗，過去兩個月我們發生無數次體外性行為，有時他會嘗試進入，可是他每次都只能進入小部分，而我很緊張因覺得陰莖會突然挺進，所以不禁向後縮。我以為他是怕弄傷我而選擇體外發射，但原來是他拔出時，包皮總是向後翻起和緊箍龜頭部分，他要用手將包皮拉回上前覆蓋龜頭。男朋友說這樣會很痛，因此平時也很少翻出來洗，這是包皮問題嗎？我們沒有戴安全套，亦沒試過在體內發精，但他常會分泌出透明黏液來，會否令我懷孕？



Sharon



A：首先謹記，男性在射精前的體液分泌同樣含有精子。準備性交時，不論陰莖進入有多深，均必須使用安全套，以策安全。



男女初次性交，陰莖不能順利插入，有以下的可能性。第一，男方因心理或生理障礙引致硬度不足或其他不適，難以插入；第二，女方陰道潤滑不足，令陰莖不易滑入；第三，性經驗缺乏的伴侶對於性行為有心理恐懼，例如女性擔心深入插入後會導致疼痛和出血，而男方亦不敢用力。



第一種情況與男方性生理有關，需要時便要諮詢醫生意見。第二個問題不難解決，可使用水溶性潤滑劑塗於陰道口及陰道前端，增加濕潤，使陰莖容易進入。第三種情況則需要性伴侶互相協調，例如以慢動作逐少地進入，若覺得疼痛，可先行抽出，稍作休息再嘗試。同時可配合潤滑劑，一點一點的進入，讓陰道習慣陰莖進入，自能慢慢水到渠成。兩人亦宜多參閱性教育資訊，增加關於性行為和性安全的普及知識。



男朋友甚大機會是患有包皮過長、包皮環過緊問題，徵狀是包皮平時蓋掩龜頭，性交時因抽動而被往後拉扯，引發疼痛感。包皮過長容易積藏污垢和細菌，宜使用安全套以防止雙方感染性病或炎症。包皮不潔不只令男性受苦，對伴侶亦會構成性健康影響，包括細菌會在性交和口交時進入對方口腔和性器官，女性與包皮過長的男性發生性行為，有較大機會患上各種子宮病症和感染HPV，此問題不能忽視，宜建議男朋友找醫生進行檢查。及後發生性行為，必須使用安全套，以避免意外懷孕或性器官感染。而安全套含有潤滑劑，有助順行進入，安全套覆蓋陰莖，包皮也不容易翻起，可減輕男朋友的龜頭疼痛煩惱。



李偉儀