【家樂事】時尚搭配　散發法式鄉情

不少人或會認為法國鄉村風格樸實、老氣，其實一切講求整體配襯組合而已，以今次介紹的單位為例，Grande Interior Design室內設計師Heidi由用色、材質，均選用了散發濃厚法式鄉情的款式，再配合一室的金屬燈飾，輕易打造出一個溫馨而時尚的法式家居。



【滲透大自然色彩】

先由客、飯廳說起，牆身以白色為主調，襯上淺灰色的餐椅、窗簾、梳化，塑造出簡約的氛圍，再在細微之處滲透法國的鄉村風，例如由玄關位延伸至飯廳的曲尺形儲物櫃，選用淡淡的粉綠色調及飾上花線，充分顯現出大自然色彩；而儲物櫃上的牆身亦鋪設了白底藍、綠色幾何圖案的牆紙，與櫃子互相輝映得來又不會過於搶眼，再配以木製餐枱，即呈現出清雅、溫暖的感覺。



【廚房門變上菜位】

在原則裏，飯廳的間隔較細，設計師遂把飯廳旁的儲物室拆走，將其空間歸入飯廳，使之能放置長身餐枱亦不覺逼狹。由於客、飯廳有很多樑位，故設計師沒有裝設燈槽，反而加設大量射燈、壁燈，令室內的光線更加均勻，同時飾上兩盞金屬吊燈，一來成為清雅空間的焦點，二來為平實的設計添上絲絲華麗感。

廚房的設計，亦是全屋的一大特色，喜愛入廚的女戶主特別要求將廚房打造成法式Cafe般，設計師便將廚房門改為半透明的淺灰色窗框門，並在其中一個門框裝設小巧木枱子，形成一個出菜位，而另一邊牆身則鋪設黑板，讓女戶主可在此寫下是日菜色，令整個空間更似餐廳。



【兩睡房各有特色】

至於睡房方面亦各有格調，先說主人套房，甫入房即被條狀的金屬壁燈，以及床背牆的田園風牆紙所吸引，前者是屋主特別於美國訂購，而後者則是出自女戶主喜歡的法國設計師nathalie-lete之設計，畫面豐富得來又適合配襯白色的花線牆身，一起締做法國情懷。

由於屋主的兒子已是中學生，所需的私人空間較大，故設計師特別把兩間細房打通，變成現時書房與臥室合一的房間。L形書枱設計是方便男戶主與兒子一起溫習之用，而枱子旁的藍白色格子紋牆紙，以及配上兩種不同的藍色牆身，是希望為屋主兒子起提神之用。





單位資料

位置：屯門NAPA

間隔：2房2廳

面積：827平方呎

裝修連部分訂造傢俬費用：約HK$70萬

