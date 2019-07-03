DSE放榜攻略：英文額外試

到海外升學，除了要遞交DSE成績，不少大學要求學生應考一些針對英語能力的額外試。學林社海外升學中心總經理黃奕星（Sing）表示，事前了解清楚相關考試的內容和注意事項，考試自然得心應手。



Q：可否用DSE英文科的成績取代其他英語能力考試呢？

A：近年，DSE的認受性愈來愈高，不少澳洲和英國的大學，只要學生在DSE的英文成續取得4分或以上，便可以取代英文額外試，但並非所有院校都有此做法。最好還是報名應考相關的英語能力考試，作兩手準備。



Q：報考IELTS，有何注意事項？

A：國際英語測試制度（International English Language Testing System，IELTS）是全球最普及的英語測試之一，全球有超過140個國家舉辦相關考試，成績更獲超過10,000所機構認可。IELTS設有「學術模式」和「通用模式」兩種，前者專為升讀大學、投考政府、商業機構的人士而設，後者則適合有意到英語國家就讀非學位課程、移民或工作的人士。考試內容分為4部分，包括閱讀理解、聆聽、寫作和會話測試，總分是9分，而報讀大學學士課程一般需要至少考獲6.5分，其中入讀物理治療、職業治療等專門或熱門學科，更有機會需要考獲7分成績。



Q：TOEFL是一個怎樣的考試？

A：打算長遠在美國發展的同學，則可以選擇由美國教育測驗服務社（Educational Testing Service）舉辦的英語能力考試TOEFL（the Test of English as a Foreign Language）。此考試認受性相當高，獲美國、法國、德國和加拿大等國家逾10,000所學院和機構認可，TOEFL設有閱讀理解、聆聽、寫作及會話測試4部分，每個部分各佔30分，滿分為120分，而大學收生普遍要求75至80分，亦有部分院校要求同學考獲90分或以上的成績。