暑假到喇~ 又係同陽光玩遊戲嘅好時間! 由即日起至7月8日，一連6日係時代廣場展銷集舉行運動及旅行用品特賣，集合多個知名品牌，包括adidas、Reebok、FJALLRAVEN、crocs、havaianas、HOKA ONE ONE、arena、speedo、Teva、CHEVIGNON、REBECCA MINKOFF、AMERICAN TOURISTER、Samsonite等等。男女裝運動鞋、運動服裝、泳裝、便服、背包、行李箱等貨品最低減至一折！無論你鍾意行山、跑步、游水，或者準備出外旅行，都一定買到心水貨品~



【購物攻略】

Adidas 同Reebok一向多捧場客，今次佢哋有大量鞋款及TEE，男女裝及童裝都減到低至二折 。當中adidas Everyn W女裝便服鞋更減至$159 (原價$899)! Reebok 熊貓頭童裝鞋只賣$119 （原價$299）！



深受大家喜愛嘅Fjallrave Kanken Classic同Kanken Mini背包分別只賣$500及$400，買嚟去街或者當書包返學都咁抵~ 另外，HOKA ONE ONE運動鞋男女裝一律減至$500，必定成為用家搶購嘅目標！



夏日熱辣辣，大家都會去游吓水，arena精選男女裝泳衣泳褲減至$300/3件，買多幾套日日唔同款都得啦！



Samsonite 嘅旅行用品一直係品質嘅保證，今次趁住就到旅遊旺季，一於加大折扣幅度，等大家都可以超值價買得到佢同旗下American Tourister嘅產品。Samsonite CROSSLITE 20吋軟喼只售$810(原價$2700) ，American Tourister HS MV+ DELUXE 行李箱就更抵買，一套3件只需$1888。另外，凡購買佢哋嘅產品，更可加$68換購American Tourister可摺式背包1個！



咁抵買，即刻就過嚟睇吓啦！



地點：時代廣場一座16樓 時代廣場展銷集

日期：7月3日至8日

時間：上午11時至晚上9時

查詢熱線： 2118 8900