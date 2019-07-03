高知遇上隈研吾！在小鎮「森林」中看書

四國高知，高山流水密佈，森林覆蓋率更冠絕全國，日本第一「森林縣」當之無愧。當地有小鎮檮原町，人口不足4千人，卻竟然一連出現5座日本知名建築師隈研吾（Kengo Kuma）的作品，令小鎮一夕成名。其中焦點，必數去年5月新開幕的「ゆすはら雲の上の圖書館」，耗資達28億日圓（約2億港幣）興建的它，以大量當地原生木材作主樑，走進館內抬頭一望，你必會被一棵棵懸在天花、相互交集的樑木所震撼，感覺圖書館如像一座會呼吸的森林。曾獲頒普立茲克獎、又是2020年東京奧運暨殘奧新國立競技場設計者的日本建築家隈研吾，何因會跟這僻遠小鎮檮原町結緣？話說1987年時，隈研吾為保存木製傳統劇場「檮原座」而初臨鎮上，他深受當地人與樹木共存的生活態度所感動，繼而啟發他把地景融入設計的靈感，從1994年開始，他一連在鎮上打造了5座建築，當中最新一座就是「ゆすはら雲の上の圖書館」。這座圖書館藏書量多達4萬逾冊，參觀者拾級而上，可層層走進不同的藏書空間，整體格局自然隨意，又不失條理；加上溫暖的長木椅、軟綿的沙發、開放式的咖啡廳，令人很想軟攤下來看書，完全沒有一般圖書館的冰冷感。眼見圖書館內，無論年輕學生、還是公公婆婆，都輕鬆樂在閱讀中，真心羨慕這小鎮，竟如此幸福，可天天獨享這片書香森林。



ゆすはら雲の上の圖書館

地址：高知縣高岡郡檮原町檮原1212-2

開館時間：10:00am-9:00pm（逢周二及每月最後一個周五休）

網址：http://kumonoue-lib.jp/