喱士通花　仙氣女神必備

清爽的穿搭向來是夏日造型的關鍵，但近年女生更追求清爽的仙氣Look，到底仙氣要如可打造？每逢到夏天，這兩種布料總是打造又美又仙造型的不二之選，喱士精緻的花紋浪漫優雅，通花布的鏤空圖案清新脫俗，輕薄飄逸和若隱若現的透視感，柔美的小性感，不費吹灰之力就穿出仙氣飄飄的魅力。



【喱士具古典韻味】

很多人都搞不清楚喱士和通花布，喱士是按照一定圖案以紗線編織而成，紋理精緻，帶有一種古典的韻味，是女人味的代名詞；而通花布的圖案是由一個個鏤空刺繡小孔交織而成，予人小清新的感覺，有減齡作用。不管你鍾情那一種布料，兩者都是仙氣打扮的靈丹，而白色是唔少女生偏愛的顏色，因為當白色結合喱士或通花布，就變得仙氣逼人，但彩色的設計也不遜色，夢幻的粉色，亮麗的鮮色，同樣展現難以抗拒的氣質美。



【少女的性感時尚】

少女品牌b+ab Pink Label夏季系列以加州浪漫為主題，便大量運用喱士和通花布來營造休閒度假氛圍，設計上再加入大量細節，如運用鏤空、羅紋打結和皺褶作點綴，帶出充滿浪漫主義的連身裙、傘裙和連身褲裝，休閒隨性，營造出少女感的性感時尚。炎炎夏日，清爽的服飾有誰不愛？LISA MARIE FERNANDEZ的露肩連身裙、MIGUELINA 的短身打結上衣和M&S 無袖上衣，簡潔而流暢的剪裁，加上喱士和通花布的細膩質感，夏日仙氣撲面而來。

