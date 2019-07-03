三界五行：怕老婆會發達？

有句俗語「怕老婆會發達」，千萬不要誤會，這句俗語所講的「怕」，並不是害怕的怕，而是怕對方不高興，怕對方不滿意，換言之，怕的目的是令對方高興，令對方開心，令對方滿意，這就很清楚了。



怕老婆原來是愛老婆，愛老婆就會家庭和諧，家和萬事興，發達只是「萬事興」其中一個環節，很多好事自然陸續會來。怕老婆是高智商、高情商的表現。真正怕老婆，才是真正愛老婆，並非因為外家有權有勢、老婆有錢、老婆生得靚、想老婆和自己生孩子、想老婆為自己操持家務、老婆兇悍……等原因，「愛」字很清楚，「心」在「愛」中。



《增廣賢文》說：「一日夫妻，百世姻緣；百世修來同船渡，千世修來共枕眠。」相信姻緣的人，會相信丈夫前世欠老婆的，今世來還債；老婆前世欠丈夫的，今世來還債。俗語說，「不是冤家不聚頭」，債主比冤家更值得敬畏，所以「相敬如賓」只是最低規格，敬加畏，才合格。這樣的畏，就是怕，這樣的怕，就是尊敬，就是真正的愛。



不過，愛是相向的，夫妻雙方都要惜緣惜福，真心愛對方。在現實生活中，「相見好，同住難」，拍拖談戀愛，卿卿我我幾小時，就各自回家，繼續相思。一旦結婚，同一屋簷下，同食同住同生活，同睡一張床，對方的不足、缺點、毛病、壞習慣，就徹底暴露無遺，如果不懂得面對，不懂得包容，就會小事化大事，婚姻就有危機。



方向宇