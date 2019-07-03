Chocolate Rain Forest　小豆釘新場

父母們近年都喜歡帶子女到室內遊樂場，貪其可以讓小朋友盡情放電之餘，自己又可以涼住冷氣同朋友吹水。新開業的Chocolate Rain Forest，結合玩樂、藝術、餐飲元素於一身，更設有多個打卡位，實行滿足活潑好動的小朋友之餘，更兼顧埋粉絲們的需要！



Chocolate Rain Forest位於將軍澳中心，顧名思義，以本地創作品牌Chocolate Rain作招徠，來自蘑菇島的Fatina是品牌旗下人氣最高的角色，難怪於4,000平方呎的空間內隨處可發現其蹤影。在眾多玩意之中，最吸引小豆釘的一定是夢幻遊樂區的彩虹波波池，以及特大蘑菇屋，前者可以在Fatina和恐龍Dino的相伴下，在特大波波池內嬉戲，並一齊跳躍於彩虹之下；至於後者是一間約4米高的蘑菇屋，非常有氣勢，走進屋內更可以大玩彈床、滑梯，最啱平日鍾意蹦蹦跳的小豆釘。而遊樂區旁邊設有多個首次曝光的Chocolate Rain 3D公仔，大人可以歎住冷氣陪小朋友歷險放電的同時，又能在此慢慢打卡。



店內結合藝術科技

眾所周知，Chocolate Rain的手作技巧非常了得，為了讓小朋友一嘗DIY之樂，場內設有多個不同內容工作坊，除了填色、布偶服飾製作、布袋、陶瓷繪畫等，更加入花藝和指甲藝術，多元化的選擇令小朋友更能找到個人喜好。



此外，近年STEAM大行其道，此店亦開辦相關的全新工作坊，並結合科技元素，讓小朋友從玩樂中提升創意和邏輯，多種活動如AR填色冊、木頭機械人程序玩樂工作坊和電磁積木工作坊等，適合不同年齡的小朋友。

