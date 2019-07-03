煎魚唔想皮肉分離要點做

早兩日絲打請食住家飯，除咗碗老火湯（用佢說話，將全部材料掟晒落煲就可以）係得之外，其他餸菜可以用「慘不忍睹」來形容，尤其係那一味魚，大家都以為係炒魚蓉，點知原來係「煎魚」，即時全場拍手，誰也想不到怎可以將幾條原本完好無缺嘅魚煎到皮肉分離、骨肉分離，都咪話唔犀利！



其實煎魚想煎得好（起碼唔會皮肉分離）係需要技巧，仲要有些少耐性至得。首先大家要選購自己喜歡嘅魚款，基本上任何魚都可以用來煎，但建議唔好買太厚肉或太多條嘅魚。買回來後洗淨，用廚房紙或乾淨毛巾索乾水分。鑊要燒熱，呢個步驟好重要，因為魚本身含不少水分，如果鑊不夠熱，魚下鑊便滲水，那樣便很易黐底，一陣翻魚時不僅皮爛，另一面亦難煎得好。之後下油，油熱下魚（如不是原條魚，應放魚皮一面落鑊先），以慢火煎，記得不要不停翻動，要等到一面煎成金黃色才翻轉，翻之前亦可以搖搖隻鑊，魚會滑動即代表魚肉嘅蛋白質已凝固，即熟起來，兼無黐底，這時便可以輕易翻轉另一面了。



除了魚要夠乾身、鑊要夠熱外，其實都有一個較為簡單嘅方法，就係將處理好嘅魚蘸一層蛋漿或一層粉，這樣煎起來便不易黐底，成品亦「靚仔」得多。



我家多以鹹煎為主，即將喜歡嘅魚買回來後處理好，去掉魚鱗內臟、修剪去魚鰭後，用少許粗鹽稍醃後放入雪櫃，既為魚添加味道之餘，亦令魚肉較為肉質，煎起來亦不易斷開爛掉。吃時取出，沖洗魚身後記得抹乾水分，如魚係大條或魚偏厚，可以𠝹幾刀，否則，建議原條香煎。用這個方法炮製嘅煎魚，不用額外下調味或醬油已很魚味，非常好下飯或佐粥。