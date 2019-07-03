本日日本：京都下鴨神社　幻光迷離夜

盛夏暑假，日本夏祭眾多，就是在京都的漆黑夜晚，也一樣有氣氛迷離的「光之祭」。人氣藝術團隊TeamLab與京都下鴨神社，近幾年在暑假舉行的光之祭，都吸引了不少遊客來參觀，今年8月17日起，除繼續有前作「相互呼應的球體－下鴨神社」、「相互呼應的樹木們－下鴨神社糺之森」及「自立呼吸的生命之林」展出外，今年還新加了「Walk, Walk, Walk －下鴨神社糺之森」及「矗立於水面上的呼相呼應球體 －下鴨神社御手洗池 」兩個新作，在七彩幻光與音樂配襯下，令這片神明空間，更顯神秘迷幻，定必為TeamLab迷帶來新的互動體驗。



下鴨神社 糺之森光之祭

日期：2019年8月17日至9月2日

地點：下鴨神社（賀茂御祖神社）糺之森（京都府京都市左京區下鴨泉川町59）

時間：6:30pm-10:00pm

門票：1,300日圓（約HK$95）/六及日1,500日圓（約HK$109）

網址：https://www.teamlab.art/tw/e/shimogamo/