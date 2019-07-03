Hegel H390　一機包辦擴音解碼串流

如你有留意今年德國慕尼黑音響展，都會收到消息，挪威名牌Hegel展出了最新合併式擴音機H390，想不到第一批貨那麼快已經運送來港，絕對是樂迷之福，H390外形黑實簡約，驟眼睇與之前的H590大同小異，但其實內部技術及用料都已全面更新，除了傳統的擴音及解碼功能外，更支援串流播歌，對應Airplay及Spotify Connect，更計劃在秋季支援Roon Ready，令聽歌選擇大增。



H390的核心是Hegel專利的SoundEngine 2擴音器，內部電路會對輸入音訊與放大後的輸出進行採樣比較，從而減少音訊在擴音時引起的失真，令音色更為乾淨低噪，亦能杜絕不必要的時間延遲，令音場層次感更貼近現場。此外，H390的解碼及時鐘都經重新設計，確保就算播放CD或數碼音檔時，都表現出媲美黑膠碟的模擬音色質感，加上對應DSD256及PCM 32bit/384kHz解碼，突出平時忽略了的音色細節，就連近年愈來愈流行的MQA格式都難不到它，擴音方面輸出功率高達250W×2（8歐姆），驅動強勁有力，就算接駁大型座地喇叭，都能將單元分析力全面發揮。

