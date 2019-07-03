罕貴原酒　珍稀威士忌系列

提起著名單一麥芽威士忌品牌，相信無人不曉的The Macallan（麥卡倫），它更是威士忌中的經典代表之一。這個令不少酒藏家趨之若鶩的品牌，過去曾出產過許多享負盛名的珍稀年份及極品，最為人熟悉以及最多人追捧的珍品系列當中，非The Macallan Fine & Rare莫屬。



這個由1926年至1991年期間釀製的系列，有多瓶被譽為世間珍稀的傳奇名釀，其陳存及入瓶時間各異，但全部價值不菲。以1940年開始釀製、陳存了35年才首次入樽的The Macallan 1940 35 Year Old Fine & Rare為例，現已價值至少30萬港元，不但是拍賣會中經常出現的焦點，也是現存世上最稀有的單一麥芽威士忌之一。該酒相比起同一系列的年份，未必是最具歷史的酒液，但卻被視為酒質最香醇及最佳飲用年份的威士忌，是凸顯The Macallan Fine & Rare歷史悠久、產量極為稀有的原酒之一。