【深夜字聊】一時性急玩爛Bra

早前講過有女網民投訴男友舌技差，呢邊就有男網民訴苦，話女友投訴玩爛佢啲Bra，究竟發生乜嘢事呢？男網民早前表示：「女友有幾個特別鍾意嘅Bra，因為佢乳量有啲大，啱用又貼身嘅好難搵，點知有晚同佢睇完戲返屋企，慾火喺𨋢度已撻着，於是入屋就開波，點知聽到『啪』一聲，女友急急推開我，一睇就發現Bra扣斷咗，佢勁嬲咁鬧我玩爛佢個Bra。老實講，我都係一個唔小心啫，點知佢個所謂幾百銀嘅Bra咁脆弱至得㗎。終於用咗成個星期至氹返佢，就喺前晚終於再次啪啪啪，點知我又一個唔小心，將佢另一個心愛Bra整爛，呢鋪真係大鑊呀！佢兩日都冇同我講過一句嘢喇！」



網友神回應：



BollyMAMA：你又真係性急得滯嘅，明知你女友咁錫啲Bra，你就應該小心啲啦！你知唔知一個好用嘅Bra真係好難搵㗎，所以話你哋啲男人好鬼粗心大意。



豐乳不改：為咗個Bra發你脾氣？你女友嘅脾氣都唔係幾好喎。畀着我嘅話，一定會將佢所有Bra整爛晒，等佢一次過嬲完，咁以後再整爛都唔會發嬲，哈！係呀，我擺明講風涼話。



吾膠選友：呢件事相當有可疑，其實佢個Bra係自己買定人哋送㗎？否則使乜嬲得咁緊要。我就覺得呢啲嘢咪鬼遷就佢，如果唔係佢第時食硬你。



碧水雲：你女友發緊脾氣，好心你就諗吓點樣安慰人哋啦，仲有時間喺度出Post，你女友真係嬲得你啱！



