【健樂事】當造杧果　品嘗6大提案

夏天是盛產水果的季節，而清甜多汁的杧果更是很多人的至愛。事實上，杧果是一種有益的水果，蘊含維他命、膳食纖維、葉酸、鈣、磷、鐵、鉀、鎂等，好處多多，包括清腸胃、抗癌、明目、滋潤肌膚、防暈車、延緩衰老、防治高血壓、預防動脈硬化、促進排便等。不過，並非人人都適合吃杧果，亦要注意適可而止的原則，更有些飲食禁忌要謹記，以防病從口入。





要點1.搭配綠茶中和熱性

在中醫學角度，杧果性質帶濕毒，容易引起濕疹及其他皮膚病，所以患有皮膚病、皮膚有傷口、口角發炎、口內生瘡等人士應避免進食，或搭配綠茶、青茶，以中和其熱性。



要點2.避免觸碰嘴唇周圍

曾有過敏徵狀的人，盡量戒吃杧果，如果想淺嘗，不要讓杧果碰到嘴唇周圍的皮膚，最好將果肉切成細塊，直接吞入口，吃完後要立即洗掉殘留嘴邊和雙手的杧果汁。



要點3.不可與菠蘿同時食

杧果與菠蘿不可同一時間進食，否則容易引發過敏，因兩者均含有容易引起皮膚過敏的成分。



要點4.與海鮮同吃難消化

杧果與海鮮（如蝦、蟹）也不能同吃，因不易消化，而且兩者都屬於容易致敏的食物，若本身屬過敏體質，同吃更易出現過敏。



要點5.辛辣之物不宜同吃

杧果不可以與酒、大蒜、葱、韭菜、生薑、辣椒、花椒、胡椒等辛辣之物一起食用，否則會對人的腎臟構成損害，甚至引發腎炎。



要點6.飽餐後品嘗會食滯

杧果是少數含蛋白質的水果，多吃易飽，所以吃飽飯後，盡量不要食用杧果，以免食滯。另外，杧果的糖分高，不宜多吃，糖尿病患者更應節制，因吃一個杧果，可令血糖在短時間內升高。

