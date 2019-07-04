DSE放榜攻略：讀毅進讓學歷「重生」！

對不少DSE成績未如理想的學生來說，毅進文憑課程可說是令學歷「重生」的方法之一。因為成功修畢該課程，資歷相當於DSE 5科考獲2級，既可銜接副學位課程，亦符合多個公務員職位的入職要求，對日後升學或就業均有幫助。



Q：毅進文憑課程有何內容？

A：現時由7間自資高等教育聯盟成員院校開辦，分為全日制或兼讀制兩種修讀模式，學生可在1年或2年內修畢，期間要完成600小時的課程，必修科目為中國語文（120學時）、英國語文（120學時）、數學（60學時）、通識教育（60學時）及人際傳意技巧（60學時），而選修科目則以群組形式提供，內容以實用為主，涵蓋不同範疇，學生必須修讀同一群組內的3個科目，合共180學時。



Q：毅進文憑課程有甚麼選擇？

A：毅進文憑課程的選修科目選擇甚多，以香港專業進修學校提供的選修群組為例，包括「警隊備考訓練」、「咖啡及西式甜品店營運」、「日本語言及流行文化」、「音樂創作及舞台表演技巧」、「基礎牙科科學」、「建築設計及工程管理基礎」等，學員可根據個人能力及興趣作出選擇。該校毅進文憑課程主任趙柏霆老師指出，在多個選修群組中，以紀律部隊課程較受歡迎，因政府正積極招聘人手，以應付未來數年的退休潮，學員可在課程中了解到不同紀律部隊的工作範疇、招聘及體能要求，為投考做好準備。



Q：完成毅進文憑課程後，可以有甚麼出路？

A：所有全日制及兼讀制的學員均必須在5個必修科及3個選修科取得整體評核合格，並在每科錄得最少80%的出席率，方符合畢業要求。獲發毅進文憑的同學，學歷水平相當於中學文憑試5科（包括中文和英科）第2級的程度。之後亦可銜接高級文憑課程或副學士課程，只要多花一年時間，便可繼續通往升讀大學之路。就業方面，亦有不少選擇，如該學歷已符合多個公務員職位的入職要求。



【提提你】

2019/20學年毅進文憑第一階段招生已開始，有意報讀人士可於7月11日下午4時正前透過互聯網（https://www.yj.edu.hk/ ）申請帳戶及繳交報名費，以確認報名。繳交報名費後，仍可修改自己的心儀選修群組及更改選修群組排序。第二階段的收生日期將由7月12日下午2時開始，各院校將自行收生，有興趣報讀的人士可直接向提供課程的院校申請。