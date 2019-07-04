Peonia Diamond彼愛麗鑽石「韻系列」　以現代珠寶設計演繹優美詩意韻味

詩，藝術創作和強大的自我表達方式。每首詩都刻下了當時的感悟，詩意與韻味獨一無二，對美的演繹方式更毋須規律。古時詩不止記錄在紙，更多描寫於扇上，因此扇除了搧風，更是獨特文化載體。靈感降臨，詩人在扇上題詩，以扇為形，詩句為意，流芳百世。詩韻的蘊藏不止於詩，女性潛藏的詩意與韻味更教人難以忘懷。Peonia Diamond彼愛麗鑽石「韻系列」以傳統宮扇工藝為設計靈感，以宮扇作韻，獨特精湛工藝作詩，將扇象徵的尊貴、美及智慧，以現代方式詮釋。「韻系列」更創意造成可拆卸式「一飾多配」的百變精巧珠寶，同一珠寶首飾可幻化成項鏈、耳環、手鐲等，助女性隨不同打扮恣意變換配戴方法，如詩一般展現潮流時尚的獨特韻味。



Peonia Diamond彼愛麗鑽石「韻系列」糅合現代珠寶設計，以獨家專利「牡丹花88瓣切割法」切割成眩目鑽石，並在極富動感的宮扇形設計融入波浪紋路的孔雀石及優雅婉約的珍珠貝母兩種流行材質，再配以18K金，重新演繹極具詩意的宮扇藝術，襯托女性嫻雅大方氣質，創造一股席捲全城的風潮。



風韻：Peonia Diamond彼愛麗鑽石「韻系列」18K白金鑽石系列 「一飾多配」閃爍鑽飾

「韻系列」18K白色黃金鑽石系列以Peonia Diamond彼愛麗鑽石優質美鑽創作而成。設計師以嶄新工藝為傳統鑽石設計帶來現代華美風格，採用獨家「牡丹花88瓣切割法」技術，增加鑽石的光亮度、火彩及閃光，完美呈現皇室之花「牡丹」的瑰麗形態。華麗設計造成「一飾多配」珠寶首飾，可配襯成吊墜、項鏈、耳環、手鏈及項圈，令詩的韻味有不同展現的形式，同時令每顆鑽石都盡散閃爍光彩，為日常衣服混搭提供無窮無盡時尚靈感，不同造型都能襯托大方高貴氣質。



豐韻：孔雀石的耀目波浪紋

Peonia Diamond彼愛麗鑽石首次採用色澤像孔雀開屏時深淺有致的綠色孔雀石。每顆均有獨一無二的波浪紋，具有絲綢般亮麗光澤，璀璨耀目。孔雀石是歷史上的寶石，在古代主要作為法老頭飾，象徵地位與尊貴。孔雀石搖身一變成為現今潮流時尚寶石，廣泛地被採用至珠寶設計上。高貴脫俗又滿載寄寓的孔雀石與宮扇的歷史及美態互相輝映，再以18K玫瑰金及鑽石圍繞孔雀石，如同扇沿。而在孔雀石之上有一顆含18K玫瑰金和Peonia Diamond彼愛麗鑽石的設計，如詩中精心挑選的詞，畫龍點睛。精湛設計成就現代時尚扇形首飾，更可配搭成吊墜、垂吊式耳環及戒指，豐韻好不誘人！



情韻：絢麗斑駁珍珠貝母喚醒珍愛

珍珠貝母顏色的柔和變化可媲比鑽石的耀目光彩，為每天的打扮增添韻味。「韻系列」首飾嚴選白色及粉色珍珠貝母為主調，鑲嵌在以最精細人手製作的18K玫瑰金扇形圖案中，並以令人醉心的Peonia Diamond彼愛麗鑽石和小鑽石在整體及邊緣點綴，製成如一把飽潤立體的宮扇，將詩的韻味化成優美精緻的首飾，為衣裳散發閃爍迷人魅力。



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