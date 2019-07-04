高知檮原町　住喺雲上有幾High？

自去年5月，由日本建築家隈研吾設計、耗資達28億日圓（約2億港幣）興建的「ゆすはら雲の上の圖書館」在四國高知檮原町新開幕，這人口不足4千人的小鎮，隨即引來世人注目。話說曾獲頒普立茲克獎的隈研吾，在1987年時初臨鎮上，他隨即被當地人與樹木共存的生活態度所感動，繼而啟發他把地景融入設計的靈感，於是從1994年起，就在鎮上一連參予了5座建築的設計。當中除最新的「ゆすはら雲の上の圖書館」外，在離它5分鐘步程外，便有 隈研吾設計的「雲上飯店別館 Marche Yusuhara」，落成於2010年的它，承接隈研吾人與自然融合的概念，外觀如像一座大茅屋，面向大街的一面外牆，用真茅草堆砌，這是當地傳統的茅屋建築法，美觀而且空氣流通。此館只有3層，只得15間客房，感覺寧靜雅緻，房內佈置也簡潔舒適。地下為手信店和小餐廳，最特別是中央有頂天木杉，凸顯出隈研吾想表達的大自然森林感覺。



雲上飯店別館 Marche Yusuhara

地址：高知縣高岡郡檮原町檮原1196-1

房價：每位HK$6,480日圓（約HK$467）起

網址：http://y-marche.jp