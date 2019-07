開箱男：Dr. Save抽真空機套裝　收納博士　空間大改造

出外旅遊,食買玩是指定動作,其中最令人難以抗拒的必定是購物環節,而旅行的日數愈長,戰利品就愈多,回程時如何與行李箱拉鏈搏鬥,輕鬆收拾爆喼局面?開箱男今日特別推介一位收納博士給大家認識,保證令你煩惱全消!



極速真空 快捷方便

「Dr. Save抽真空機套裝」除了作為旅遊必備夥伴外,更是廚房好拍檔。香港不少家庭都存放了參茸海味,有真空機幫手,便不怕食品受潮發霉,可以延長保存期;喜歡入廚的朋友,甚至可以將牛扒真空,再進行慢煮,令肉汁不易流失,保持嫩滑口感。如果有興趣的話,更可以自行額外購買酒瓶專用器及真空瓶來抽真空,紅酒開瓶後,即使一次喝不完,在瓶口加上抽真空專用器具,便可避免紅酒氧化變質,而真空瓶,只需將任何食物或物放進瓶內,便可極速抽取真空,方便快捷,乾手淨腳。



集合6大優勢

• 全自動真空功能

• 可針對硬度較低的食物自由調節真空力度,避免過度抽真空而變形

• 應用廣泛

• 強勁吸力,最多可節省75%以上的空間

• 小巧攜帶方便,只有140克,手掌般大

• 只需3粒AA電池,可連續使用150分鐘,專利設計抽氣口可用於多種不同品牌的收納真空袋





產品資料

原產地:台灣

主要質料:ABS

淨重:140g(不含電池)

機身尺寸:闊5cm、高11cm

收納袋尺寸:大-50×70cm/小-60×40cm/食品袋-26×34cm

開箱配件:真空機(藍色)×1 + 收納袋(大)×1 + 收納袋(小)×1 + 食品袋 ×5(不包電池)

生產商: Welcome Co., Ltd

香港代理:得興貿易(香港)有限公司

價錢:特價HK$299(原價HK$499)(香港行貨1年保養)

網址:www.takhingmart.com

查詢電話: 2657 0000