開箱男：Dr. Save抽真空機套裝　收納博士　空間大改造

出外旅遊，食買玩是指定動作，其中最令人難以抗拒的必定是購物環節，而旅行的日數愈長，戰利品就愈多，回程時如何與行李箱拉鏈搏鬥，輕鬆收拾爆喼局面？開箱男今日特別推介一位收納博士給大家認識，保證令你煩惱全消！



極速真空 快捷方便

「Dr. Save抽真空機套裝」除了作為旅遊必備夥伴外，更是廚房好拍檔。香港不少家庭都存放了參茸海味，有真空機幫手，便不怕食品受潮發霉，可以延長保存期；喜歡入廚的朋友，甚至可以將牛扒真空，再進行慢煮，令肉汁不易流失，保持嫩滑口感。如果有興趣的話，更可以自行額外購買酒瓶專用器及真空瓶來抽真空，紅酒開瓶後，即使一次喝不完，在瓶口加上抽真空專用器具，便可避免紅酒氧化變質，而真空瓶，只需將任何食物或物放進瓶內，便可極速抽取真空，方便快捷，乾手淨腳。



集合6大優勢

• 全自動真空功能

• 可針對硬度較低的食物自由調節真空力度，避免過度抽真空而變形

• 應用廣泛

• 強勁吸力，最多可節省75%以上的空間

• 小巧攜帶方便，只有140克，手掌般大

• 只需3粒AA電池，可連續使用150分鐘，專利設計抽氣口可用於多種不同品牌的收納真空袋





產品資料

原產地：台灣

主要質料：ABS

淨重：140g（不含電池）

機身尺寸：闊5cm、高11cm

收納袋尺寸：大-50×70cm/小-60×40cm/食品袋-26×34cm

開箱配件：真空機（藍色）×1 + 收納袋（大）×1 + 收納袋（小）×1 + 食品袋 ×5（不包電池）

生產商： Welcome Co., Ltd

香港代理：得興貿易（香港）有限公司

價錢：特價HK$299（原價HK$499）（香港行貨1年保養）

網址：www.takhingmart.com

查詢電話： 2657 0000

