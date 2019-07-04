雞尾酒沙冰 酸爽開胃
2019年07月04日 12:30
東網電視更多新聞短片
全天然調配的Sour Cola Slushie，酸酸甜甜很消暑。（互聯網）
很多小朋友最喜歡到便利店買杯沙冰對抗夏天，IG@twistbar就教大家自家打造搶眼吸睛的Sour Cola Slushie，藍色的Blue CuraCao加上不同的酸味和甜味材料，就變成天然海藍的飲料，上面再倒一層由Bubblegum Syrup加伏特加調味的沙冰，就形成對比強烈的雞尾酒沙冰，想更玩味一點，還可加入同色調的可樂糖，一大樽沙冰雞尾酒，就可和朋友齊齊開心Share，既有酒香又即時消暑。
Blue CuraCao材料：
冰 2杯
酸甜汁 100毫升
糖漿 50毫升
Lemonade 50毫升
Blue Curacao 100毫升
Bubblegum材料：
冰 2杯
伏特加 100毫升
Bubblegum Syrup 100毫升
其他材料：
鹽 少許
可樂糖 適量
做法：
1.器皿口周邊圍鹽粒。
2. Blue Curacao材料全部攪成沙冰狀，先倒入器皿內
3. Bubblegum材料全部攪成沙冰狀，倒在Blue Curacao上。
4.在飲品上插上可樂糖便完成。
網址：https://bit.ly/327Tbl5