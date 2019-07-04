雞尾酒沙冰　酸爽開胃

2019年07月04日 12:30
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    全天然調配的Sour Cola Slushie，酸酸甜甜很消暑。（互聯網）

    很多小朋友最喜歡到便利店買杯沙冰對抗夏天，IG@twistbar就教大家自家打造搶眼吸睛的Sour Cola Slushie，藍色的Blue CuraCao加上不同的酸味和甜味材料，就變成天然海藍的飲料，上面再倒一層由Bubblegum Syrup加伏特加調味的沙冰，就形成對比強烈的雞尾酒沙冰，想更玩味一點，還可加入同色調的可樂糖，一大樽沙冰雞尾酒，就可和朋友齊齊開心Share，既有酒香又即時消暑。

    Blue CuraCao材料：
    冰 2杯
    酸甜汁 100毫升
    糖漿 50毫升
    Lemonade 50毫升
    Blue Curacao 100毫升

    Bubblegum材料：
    冰 2杯
    伏特加 100毫升
    Bubblegum Syrup 100毫升

    其他材料：
    鹽 少許
    可樂糖 適量

    做法：
    1.器皿口周邊圍鹽粒。
    2. Blue Curacao材料全部攪成沙冰狀，先倒入器皿內
    3. Bubblegum材料全部攪成沙冰狀，倒在Blue Curacao上。
    4.在飲品上插上可樂糖便完成。

    網址：https://bit.ly/327Tbl5