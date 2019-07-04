雞尾酒沙冰　酸爽開胃

很多小朋友最喜歡到便利店買杯沙冰對抗夏天，IG@twistbar就教大家自家打造搶眼吸睛的Sour Cola Slushie，藍色的Blue CuraCao加上不同的酸味和甜味材料，就變成天然海藍的飲料，上面再倒一層由Bubblegum Syrup加伏特加調味的沙冰，就形成對比強烈的雞尾酒沙冰，想更玩味一點，還可加入同色調的可樂糖，一大樽沙冰雞尾酒，就可和朋友齊齊開心Share，既有酒香又即時消暑。



Blue CuraCao材料：

冰 2杯

酸甜汁 100毫升

糖漿 50毫升

Lemonade 50毫升

Blue Curacao 100毫升



Bubblegum材料：

冰 2杯

伏特加 100毫升

Bubblegum Syrup 100毫升



其他材料：

鹽 少許

可樂糖 適量



做法：

1.器皿口周邊圍鹽粒。

2. Blue Curacao材料全部攪成沙冰狀，先倒入器皿內

3. Bubblegum材料全部攪成沙冰狀，倒在Blue Curacao上。

4.在飲品上插上可樂糖便完成。



網址：https://bit.ly/327Tbl5

