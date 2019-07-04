三界五行： 只羨鴛鴦不羨仙

中國文化，博大精深，很多漢字，都暗藏很多哲理，例如「夗」字，本來有兩個意思，一個是古時一種簡單的棋類遊戲，讀音近似「碗」。另一個是身體彎曲側臥，讀音近似「苑」。這個「夗」如果用來詮釋愛情，就非常微妙而貼切。



「夗」下面加個「鳥」，就是象徵愛情的「鴛」。「只羨鴛鴦不羨仙」，夫妻恩愛如鴛鴦，比神仙更幸福快樂。歌仔都有得唱：「在水中央，有儷影一雙，仿似畫在湖上。」鴛鴦嚴守一夫一妻制，在天比翼齊飛，在碧波中戲水，在陸地生兒育女。如果「鴛」字去「鳥」變「心」，就成為「怨」，佳偶變怨偶，懷恨在心，愛情變成了絕情。從「夗」字以及衍生出來的文字，告訴我們，愛情、婚姻，本來是零和遊戲，沒有輸贏，但是一子錯，全盤皆落索，一失足成千古恨；另外一個含義是，兩夫婦，同睡一張床，委曲求全，彎腰屈膝又如何？



正因為漢字暗藏玄機，所以古時皇帝身邊的國師，都精通測字之道。測字又叫拆字，剖析一個字，可以預測吉凶。再舉一個例子，「艮」字，有兩個主要意思，第一個意思，在玄學上，是艮卦，代表山，難以變動，提醒要注意變通。第二個意思，在生活上，代表固執，呆板。如果「艮」字加「心」（忄），就是「恨」，兩口子都固執僵硬，愛就會變成恨。但從好處想，「艮」加「金」就是「銀」，「夫妻齊心，其利斷金」。



方向宇