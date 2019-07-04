征選遊：鳥取縣　漫畫溫泉館有幾爽！

要數鳥取溫泉，倉吉市關金溫泉名氣和規模可能不及三朝溫泉區，其實前者已有1,300年歷史，而兩者同樣含有高濃度鐳，泉質屬單純弱放射性溫泉，水溫約40至60度，據稱有治療神經痛、肌肉疼痛和運動痲痹等功效；由於無色無味，因此被稱之為「白金之湯」。



為了增強溫泉區的號召力，今年4月當中的Green Squalle關金溫泉酒店，便想到該縣另一軟實力「漫畫」。與鄰縣的漫畫租用店古本市場合作，帶來20萬本漫畫供住客使用。20萬究竟有幾多呢？簡單講，一般日本中古書店藏書量只有7萬至10萬本，而20萬本足可放滿酒店大堂、地面和三樓多個書櫃，而且漫畫已分成少男、少女等不同種類，由昭和時代的烏龍派出所，至平成無人不曉的One Piece，當然也少不了鳥取名物《鬼太郎》和《名偵探柯南》。



最特別的，該酒店3樓的3個宴會廳闢作「女子專區」，提供3萬本BL類漫畫和獨立閱覽室，讓愛好者可以安心欣賞不受男士打擾。然而，每個系列也放得齊齊整整，方便大家尋找之餘，櫃頂還放滿各式動漫figure，大堂樓層更附設咖啡或汽水的免費飲品吧、一律￥150（約HK$10.5）的薯片零食，加上設有舒式的梳發，每人只需￥5,000（約HK$350）起，已可享用36小時住宿連溫泉設施，兼且窗外面向漂亮的大山，來這放空一天，沈醉漫畫書香真在不錯！



Green Squalle關金

地址：倉吉市關金町關金宿1397-3

網址：http://www.green-squalle.com/



鳴謝：鳥取縣觀光交流局