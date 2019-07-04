超美味！食唔出係素漢堡

自從外國研發了Impossible Foods與Beyond Meat之後，素肉質素可謂有了超大突破的發展，賣相不但幾可亂真，用植物蛋白、葵花籽油、椰子油等製作的素肉更以營養價值為考慮因素，標磅脂肪含量極低兼且全無膽固醇，比傳統用麵筋做的齋雞、齋叉燒健康得多。今日分享的素牛漢堡又有Impossible Burger之稱，因為那塊「肉汁」豐富的植物肉正是Impossible Foods，做法簡單又有益，無論是否素食者都值得一試。



材料：

Impossible Meat（植物肉） 300克

紅菜頭蓉 1茶匙

藜麥 1/2茶匙

貪草、牛膝草 各少許

素芝士、番茄、生菜 各適量

漢包麵包 1個



做法：

1. 將紅菜頭煮熟，溝水攪拌成紅菜頭蓉。

2. 將植物肉與藜麥拌勻。

3. 加紅菜頭蓉、牛膝草調色調味，再搓成漢堡扒的形狀。

4. 用中慢火煎熟素肉。

5. 烘脆麵包，放素肉、素芝士、生菜、番茄砌成漢堡。