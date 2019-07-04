靈敢侶情：成長只因一句話

上星期讀到東網編輯選的一篇「每日一故」，內容是有網民問：既然明知辛苦，為何要結婚生仔？



我就坦白的告訴大家吧，其實當年我十多歲時，也問過同樣的問題。年輕嘛，所以想法也很A去B地直接。



記得有一年的情人節，我大概十四、五歲吧，總之當時我在溫習，一邊聽深夜電台節目。節目中，主持Ruth請聽眾打電話去講情人節感受，我竟然打過去大發偉論：「拍拖多數失敗，為何要浪費時間？把時間放在人生上，將來找份好工作養得起自己，到時怕甚麼找不到男人？」此番話一出，累得Ruth要出動腦力盡快掛線。



好吧，到廿一歲，我自打嘴巴地拍拖了，然後，我又走去問另一個問題：「為何要生仔？嘥錢！」



回答我的對象，是我當時的上司盧先生。他的回答，只有一句，卻令我由少不更事，開始學習以宏觀角度去看事情。



「人不能這樣自私。」盧先生認真地說。



多麼簡潔但又有力的一句！我頓時想通了。



這個世界，不是只有我一個，「延續」，是每一個地球人的責任。



而我，也不能對自己自私。就因為我不想受傷害，難道就要避開一切，不去活不去感受嗎？沒有痛過傷過，人怎會成長、變得成熟，然後有能力貢獻自己、貢獻身邊的人、貢獻給社會？



年多後，我看了一本書，裏面寫着達賴喇嘛說過的一些話，意思是這樣的：人生在世，有三個工作，一是為自己修行，二是替別人修行，三是為社會修行（這只是意思，不是原句）。



然後，我便成長了。做不做一件事，除了看自己，也得考慮身邊、以至社會上的人。



希望這篇文章，能像當年我聽到那一句般令你成長吧。雖然，我現在也沒有小朋友，但我的讀者就是我的寶了，能夠用文章和食譜在延續上貢獻、知道社會有用得着自己的地方，那種感覺，其實是很幸福的，比起一個人沒有痛苦地過，原來更滿足。你也放膽試試好不好？



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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