紅黑紅紅黑！蜘蛛俠升級戰衣

《蜘蛛俠：決戰千里》已經上畫，Hot Toys繼早前推出蜘蛛俠（電影期間限定）和蜘蛛俠（潛行服）1:6人偶後，再參照最新紅黑蜘蛛戰衣造型，推出《蜘蛛俠: 決戰千里》蜘蛛俠（升級戰衣）1:6 Figure。



新蜘蛛戰衣以黑色取代一如以往的藍色，各項科技裝備也一一更新，無論觀感或戰鬥力都有所提升。廠方特別按角色身形比例，塑造出高可動的1:6專用素體，高約28.5cm、具有逾30個可動關節，而且戰衣富有彈性，可輕鬆呈現多種戰鬥動作。Hot Toys團隊選用高質彈性布材縫製整套貼身的紅黑色蜘蛛戰衣，以滴膠及絲印技術處理布料上各項細節，包括胸口的標誌性的蜘蛛圖案、身上的網狀線條與全新設計的仿布紋細節等。



廠方特別利用新作展示戰衣的升級功能，例如可透過磁石貼於腋下與雙腿位置的蜘蛛網翼，以模擬蜘蛛俠於空中滑翔的動作。隨人偶還附上兩款頭雕，第一款是以紅色高彈性布料緊貼面形輪廓縫製的蒙面造型，配備四對不同神態的眼睛配件；另一款是演員Tom Holland真人頭雕，細緻打造角色表情。人偶還配備一副眼鏡、一個蜘蛛俠面罩、一部手提電話、多款蜘蛛絲及造型手等配件。



註︰圖片所示並非最後產品原型，待授權方批核中。