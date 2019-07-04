做王子校友　伊頓公學網上課程首來港招生

香港的名校已經教家長趨之若鶩，世界級名校就更教全地球家長心儀！眾所周知，英國伊頓公學（Eton College）是全球首屈一指的政商領袖、文學創作巨子的搖籃，連英國的威廉王子、哈利王子都是校友。今年暑假，旗下教育科技公司EtonX，將會把培育未來领䄂的課程引進香港，讓14至20歲的青少年，透過在線平台跟伊頓公學所培訓的導師展開互動學習，每班以8人小組形式進行，可與來自不同國家、年紀相若的學生互相交流。

課程分為四大未來技能，各有不同重點，包括如何提升個人影響力的「Making an Impact」、有關說話溝通技巧的「Verbal Communication」、教授公開演及技巧的「Public Speaking」，以及提升批判性思維的「Critical Thinking」。學生可按其學習興趣選擇相關課程。

早前已有不少學生參加EtonX網上課程的試點計劃，中三學生李錦柔表示，有關課程讓她更有效地掌握英文寫作的訣竅。再者小組網上授課，有助鼓勵平日較被動的香港學生更放膽用英語表達意見，在改善寫作能力之同時，亦大大增強了英語會話的自信心。課程將在7月22日至8月30日期間進行，每個課程學費為US$299（約HK$2,337），學生需在兩星期內完成為期18小時的課程。完成課程後，將按其表現獲優異、良好或合格的評級，並獲得由EtonX頒發證書。



EtonX暑期課程

適合對象：年齡14-20歲，需具備良英語能力、懂基本電腦及上網操作

查詢網址：https://www.etonxonline.com/summer-school/