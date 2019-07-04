齊賀登月50年　LEGO火箭太空館升空！

「個人的一小步，人類史上的一大步！」1969年，阿波羅計劃成功讓人類首度登上月球，踏足這個從未有人登上的地方，為美國太空史寫上光輝的一頁。今年距離這個於太空歷史重要的里程碑經已度過50年個年頭，為慶祝此盛事，LEGO將於今年七月破天荒與香港太空館聯合策劃「登月五十年」專題展覽，透過LEGO帶大家登陸月球！



是次「登月五十年」專題展覽邀請了樂高專業認證大師洪子健（Andy Hung），運用超過20萬粒顆粒拼砌出高5米全港最高單一LEGO作品，將盛載着阿波羅十一號登月艙的土星五號火箭重現眼前，近距離欣賞這支世界上以顆粒拼砌第一次把人類運載到月球的火箭，感受其雄偉的氣魄。Andy表示︰「這個作品用了一個月籌備，再由8至9人合作拼砌。由於它高達5.2米，無可能一枝過砌成，所以要分幾部分組裝，並內藏支架作支撐，這也是全副LEGO最困難之處。」



火箭以外，場內還有由多名本地LEGO拼砌達人（Legend Bricks）砌成的未來月球基地，當中包括月面實驗室、溫室、起居空間及月球車等，並設有負責補給的太空站及中繼衞星。另外，現場仲展出了LEGO全新盒裝10266 NASA Apollo 11 Lunar Lander，玩家們可近距離欣賞多個原裝細節，打卡朝聖必到！