本日日本：率先聽《進擊的巨人》大結局！

由漫畫家諫山創繪畫的《進擊的巨人》有幾威水，相信唔使我多講，該故事講述人類世界突然出現了一群食人的巨人，人類為了自保，於是築了三道密封式巨牆來自保，並同時衍生了作籠中鳥茍且偷生，抑或跟巨人拼過的選擇題。由於深具喻意成分，除了日本銷量突破7,800萬本，更於180個家推出授權翻譯版，加上改編成真人版電影，風頭一時無兩！



如果想更進一步感受《進》的魅力，便不要錯過東京森美術館於7月5日至9月8日舉行的「進擊的巨人FINAL」展覽了。話說該美術館於2014年曾舉行過「進擊的巨人展」，並錄得了逾25萬人入場，可見人氣之高！而諫山早前透露，《進》預計於1及2年內完結，令這個展覽變得更具睇頭及話題性！展覽分為兩期（7月5日至8月4日為前期，8月5日至9月8日為後期），兩期加埋會展示超過180幅原畫，當中包括了《進》單行本未收錄的畫作。而諫山話希望訪客來夠見到印刷時看不到的收改痕迹，令睇原稿的意義來得更立體！



另外，作為展覽的重大賣點是首度公開「最終話之音」展示，諌山將現時構想中的《進》最終回，以聲音表現出來，讓到場人士可以率先聽到結局的端倪，確係認真搞鬼！展覽另一個看點係「立體模型Theater」，以1比1呎寸的巨大模型配上超過20米的屏幕，呈現《進》故事中人類與巨人戰鬥的壯烈場面。加上會場有超過150種限定精品發售，絕對值得粉絲捧場！



進擊的巨人展FINAL

地址：東京都港區六本木6-10-1六本木Hills森Tower52F 森美術館

日期：7月5日至9月8日（9月21日至10月27日將移至大阪枚方公園展出）

時間：10:00am~8:00pm

票價：大人1,900日圓

網址：https://www.kyojinten.jp/