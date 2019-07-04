Esoteric D1X　發燒解碼一套兩機

為了將數碼音訊的音色細節全面發揮出來，Esoteric推出旗艦級單聲道解碼器Grandioso D1X，一套兩機獨立處理左右聲道，引進新一代的Esoteric-HCLD輸出緩衝系統，與數模轉換電路分開裝嵌於獨立電路板上，規模是前作的雙倍，擁有高達2,000V/µs的轉換率，4組並聯編排的電路供RCA和平衡XLR的Hot與Cold各配置兩組作輸出，有助把瞬間電流高速提升至極大化，令音樂細節更突出清晰。



端子插口方面，除了大路的XLR和RCA外，還配備Esoteric自家的ES-LINK仿真傳輸系統，對訊號路徑中的阻抗變化敏感較低，確保獲得更強勁的訊號傳送效能。打開機殼，就會發現數碼及模擬電路完全獨立，有效減少干擾，而且每聲道都是由兩組能量驚人的大型環牛作供電，提供穩定而純淨的電力。此外，解碼方面，D1X能為PCM音檔作2、4、8或16倍的高取樣率（最高768kHz）升頻，突出高音細節，同時亦能將PCM轉換成DSD（最高22.5MHz）訊號，靈活性極強。