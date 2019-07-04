【深夜字聊】男友口味特殊　鍾情坐圍豐滿女子

Q：我今年二十多歲，身材瘦削。男朋友三十歲，他對女性身形要求很特殊，喜歡生育過有大屁股的女性，坐圍要超過四十幾吋非常誇張的那種。去街時，我知道他偷望大屁股的中年婦人，非常肥胖的都望。交歡時，他通常邊做後進式邊拍我的屁股，看A片也都選「巨躉」西洋女優才夠亢奮。他經常問我能否嘗試養肥下圍，這樣是否代表他開始嫌棄我呢？



露絲



A：你的煩惱其實跟很多女性的擔心沒兩樣，不是怕伴侶嫌棄她們的乳房不夠豐滿，便是怕過肥或過瘦，只不過你男友對體態的喜好較為特殊。若突然間要自己搖身一變討好對方的獨特口味，難度相當高，況且有些男性的口味五時花六時變，不同男性又有不同的口味，女性能畢生不停地去迎合嗎？



你整體身材天生纖瘦，沒有豐滿的坐圍，就算大吃大喝、日坐夜坐也未必能養出四十多吋的下圍吧？這反而會令到個人健康受影響，三圍不平均，甚至養出腰腹贅肉吧？



面對一樁不可能的任務，其實就由它維持着幻想狀態。幻想是個人權利，別人不能管束，但同時亦不該把甚麼幻想都投射在對方身上，製造無謂壓力。你亦可嘗試提醒男朋友，他於滿足性幻想之時，亦得顧及禮儀和尊重別人。你們在一起的時候，他利用你作掩護並以目光搜尋獵物，卻不知你知情和難受；而被他「掃描」的女性，若察覺到被人盯住亦會產生不安感。你作為女朋友，有權利和義務去提醒他不要走火入魔。至於及後他會否流露更多嫌棄之色，甚至打擊親密關係，乃未知之數，只能聽其言觀其行，但最重要的還是你保持個人自信，順其自然就好。



李偉儀