營事檔案：檸檬薑燒雞肉　嫩滑好味又健康

雞肉往往都是減肥人士的「No.1」選擇，主要因為雞肉的脂肪含量低，尤其是雞胸肉，而且能夠提供身體優質的蛋白質，包括所有人體不能自己製造的必須胺基酸，供給身體所需。



【雞肉 減肥之選】

不過，就是因為以上原因，很多人都將雞肉標籤成減肥人士之選，以為雞肉就是難食，無脂肪「嚡烚烚」，更擔心不知道如何才能把雞肉煮得好吃。今次就會介紹檸檬薑燒雞肉，主要材料是雞扒，口感比較嫩滑，容易被更多人接受，再配上不同的調味料，令人有耳目一新的感覺。



【雞扒 口感嫩滑】

雞肉所含的蛋白質，可以促進人體生長發育及修補組織。它還可以提供其他營養素，包括維他命A（可以維持眼睛健康、皮膚及頭髮潤澤度）、維他命B雜（有助人體恢復疲勞及維持皮膚的健康，更有助促進身體的新陳代謝）、鈣質（可以維持骨骼及牙齒的健康）、磷質（也是構成骨骼同牙齒的主要物質，亦是細胞膜的組織分子）。雞肉的營養價值高，只要懂得配搭及烹調，依然可以煮得好滋味，加上熱量又低，確實是健康之選！





【檸檬薑燒雞肉】

材料：

雞扒 1件



調味料：

豉油 1湯匙

味醂 1/2湯匙

糖 1/4茶匙

檸檬汁 1湯匙

油 2茶匙

鹽 少許

胡椒 少許



做法：

1.將雞肉去皮切件，用鹽、糖及胡椒粉醃好。

2.落油鑊，將雞肉煎至金黃色。

3.加入豉油、味醂及檸檬汁，讓醬汁和雞肉拌勻。





Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。