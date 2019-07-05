DSE放榜攻略：及早規劃　建立「你」想人生

人生充滿無數問號，誰也難以預計DSE出來的結果，所以放榜前，有需要做好兩手準備。香港家庭福利會社會工作員黎國健指出，無論打算升學或就業，可選擇的出路多的是，學生宜做好生涯規劃，除了要認清自己的性格、能力和興趣，亦要掌握各院校、學科的畢業前景，以及不同行業的就業趨勢，再制訂最合適的方案。



學生心聲：「能獲取佳績固然開心，一旦失手又點算好呢？」

專家有Say：無論在選擇繼續升學或投身社會前，應以清晰頭腦分析兩者的利弊，再選擇最合適自己的決定，切忌隨波逐流。立志升學者，建議搜集心儀學科的資料，包括不同院校的收生要求或計分方法，亦要對不同級別的課程（如副學士學位、高級文憑、基礎文憑、毅進文憑等）有所了解，以便隨時作出彈性選擇。亦可下載由教育局與香港輔導教師協會推出的應用程式「e導航—新學制多元出路」，方便即時搜索適合自己的出路。



學生心聲：「收到成績單後，可能會調動JUPAS上的課程選擇，當個人興趣被視為『無前途』的科目，應如何抉擇？」

專家有Say：經濟收入及就業前景無疑是選科時的重要考慮因素，但現今世代的職業市場多元化，很多工作不再單靠知識主導，寬闊的眼光及視野都非常重要，只要懂得把握機會，不同的發展出路都變得「有前途」。再者，在正職以外，亦可把興趣發展成副業。



學生心聲：「擔心過去咁辛苦考DSE，竟然升唔到大學，人生好灰呀！」

專家有Say：不能直升大學，也有其他出路可供選擇。如考獲5科合格，可選擇重讀或報讀副學位課程。如未能獲5科合格者，則可透過修讀毅進文憑課程，以取得5科合格的資歷。若考慮重讀中六，要想清楚自己定下的目標是否合理，有沒有信心和決心來面對重讀的壓力。若想報讀副學位的話，則要留意教學質素、課程認受性等。毅進文憑課程種類多元化，報讀前宜做好資料搜集，看看自己適合那類課程。