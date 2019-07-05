仁愛堂第五所培訓中心開幕

九龍東區勞動人口及新來港人士人口合共近23萬，培訓需求殷切。為此，仁愛堂選址於牛頭角成立「仁愛堂專業培訓中心(牛頭角)」，中心共設有四間培訓室，包括一間家政室、一間護理室、一間電腦室及一間標準課室，提供不同類別的培訓課程。新中心位於牛頭角住宅區及觀塘商業區中間，既適合開辦以失業人士為主要對象的僱員再培訓課程；同時又可為在職人士提供專業進修課程。中心距離牛頭角港鐵站僅5分鐘路程，現已投入服務，即將開辦的課程如下：



就業掛鈎課程 (只供失業人士報讀，學費全免)

課程 開課日 相關要求(須通過面試)

甜品製作員基礎證書 7月22日 小六學歷程度及兩年工作經驗

職業治療助理基礎證書 8月5日 中三學歷程度及兩年工作經驗

陪月員基礎證書 8月6日 中一學歷程度

物理治療助理基礎證書 8月28日 中三學歷程度及兩年工作經驗

京川滬菜初級廚師基礎證書 9月30日 小六學歷程度及兩年工作經驗



非就業掛鈎課程 (失業人士學費全免)

課程 開課日 相關要求

雞尾酒調製技巧基礎證書 8月30日 中三學歷程度及具兩年或以上工作經驗

玉石與翡翠知識I基礎證書 9月 現職鐘錶珠寶業從業員，或有意投身珠寶行業人士

寶石理論及知識基礎證書 9月

學費：在職人士收費請向中心查詢



地址：觀塘偉業街137號泛亞中心1樓

查詢： 2111 5611

網址：http://www.jctc.yot.org.hk