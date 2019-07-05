FoodieCurly鬈毛妹：蜆中自有黃金屋

「(台幣) 120元摸一次蜆仔，可以帶回家，實在很划算，又可打發小孩。」在立川漁場FB看到這樣的留言，覺得很好笑，對，能打發小孩很重要，而且只需120台幣！



所以嘛，去花蓮玩的朋友，如果帶着小孩，不妨到這裏走走。這裏有個很大的池塘，小朋友可以撈蜆、做DIY，不過嘛，我們遊客就不可以將蜆帶回家了，如果想吃的話，可以走到他們的餐廳「五餅二魚」。



立川漁場自設養殖場，有美食三寶：黃金蜆、活力鯛、貴妃魚，各有特色。



一年之中，因為4-10月的陽光最充沛，天然綠藻豐富，所以這時來吃蜆最好。一般河蜆的蜆殻都色澤較暗，呈暗褐色或深黑色，但壽豐鄉水質純淨，養殖的蜆殻會呈現黃褐色，在陽光照射下就仿如一粒粒的黃金，故又被稱為「黃金蜆」。黃金蜆可以用九層塔炒，更添香氣，亦可以用來煮湯，細粒肉嫰，新鮮無沙，很好吃。



「活力鯛」是漁場的第二寶，很大的一條，約2-3斤重，多以鹽烤，肉多且嫰，油脂多，無土味、無腥味，只有新鮮美味。



至於最後一寶「貴妃魚」則勝在擁有很多的膠原蛋白，其肉質有如五花肉，一層肉一層油，奧米加三含量屬在全球魚類排行第四，肉嫰滑身。無論是愛美的女士、又或術後病人、老人家等，吃這個都有很好的修復功能。



吃完正餐之後，當然要買手信啦，着重健康的朋友會買蜆錠，據說有調整體質、養顏美容、調節生理機能等優點，但為食如我，則會推介你們買零食炒蜆味魚酥蛋，用鮮鯛製成，魚味濃郁之外，還有只此一家的炒蜆風味，送禮一流！



<立川漁場>

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