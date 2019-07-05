Colourmix卡萊美 夏日激減清單大曬冷
2019年07月05日 11:30
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Colourmix卡萊美 夏日激減再接再厲，超人氣名牌產品減至3折！
Colourmix Summer Sale全場產品繼續瘋狂減、減、減! 早前推出嘅精選【面膜任揀買2送1】反應相當熱烈，應眾需求優惠更會直落至月底，而「第二擊」優惠仲會加推【精華任揀買2送1】，真係抵到難以置信呀! 人氣必買名牌產品，包括LANCOME、GIORGIO ARMANI、KIEHL’S等等，以低至3折激減價發售，仲有多款Set裝、香水任你揀！我話仲洗乜寫wishlist呀，快啲黎Colourmix掃貨啦! 夏日激減優惠陸續有黎，詳情密切留意Colourmix 卡萊美facebook專頁喇!
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CLARINS 溫和潔面乳(混合至油性/中乾性) 200ml
建議價 $240/件
熱賣價 $108/件【45折】
LANCOME 嫩肌活膚眼霜15ml
建議價 $520
熱賣價 $338【65折】
GIORGIO ARMANI MY ARMANI 絲光輕透氣墊精華粉底(#2/#3/#4)
建議價 $590
熱賣價 $435【74折】
ELIZABETH ARDEN 5TH AVENUE EDP 75ml
建議價 $360
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COREANA PRREMIUM 晶鑽科研活細胞新肌水盈套裝 6pcs
建議價 $1,280
熱賣價 $590【47折】
優惠期: 5/7/2019-18/7/2019
地點: 卡萊美全線港澳門市
卡萊美網店:www.colourmix-cosmetics.com
卡萊美facebook: Colourmix卡萊美
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*優惠貨品數量有限，售完即止。