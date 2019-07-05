Colourmix卡萊美　夏日激減清單大曬冷

Colourmix Summer Sale全場產品繼續瘋狂減、減、減! 早前推出嘅精選【面膜任揀買2送1】反應相當熱烈，應眾需求優惠更會直落至月底，而「第二擊」優惠仲會加推【精華任揀買2送1】，真係抵到難以置信呀! 人氣必買名牌產品，包括LANCOME、GIORGIO ARMANI、KIEHL’S等等，以低至3折激減價發售，仲有多款Set裝、香水任你揀！我話仲洗乜寫wishlist呀，快啲黎Colourmix掃貨啦! 夏日激減優惠陸續有黎，詳情密切留意Colourmix 卡萊美facebook專頁喇!



LANCOME 清柔化粧水200ml

建議價 $270

熱賣價 $129【48折】



CLARINS 溫和潔面乳(混合至油性/中乾性) 200ml

建議價 $240/件

熱賣價 $108/件【45折】



LANCOME 嫩肌活膚眼霜15ml

建議價 $520

熱賣價 $338【65折】



GIORGIO ARMANI MY ARMANI 絲光輕透氣墊精華粉底(#2/#3/#4)

建議價 $590

熱賣價 $435【74折】



ELIZABETH ARDEN 5TH AVENUE EDP 75ml

建議價 $360

熱賣價 $105【3折】



COREANA PRREMIUM 晶鑽科研活細胞新肌水盈套裝 6pcs

建議價 $1,280

熱賣價 $590【47折】



優惠期: 5/7/2019-18/7/2019

地點: 卡萊美全線港澳門市

卡萊美網店:www.colourmix-cosmetics.com

卡萊美facebook: Colourmix卡萊美

*優惠受有關條款及細則約束，詳情請與店員查詢。

*優惠貨品數量有限，售完即止。