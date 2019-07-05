三界五行：古時打老婆原來會判死刑！

打老婆肯定無運行，因為造成他人身體損傷，觸犯刑事罪行，就算是被打的老婆不報警處理，心中有條刺，對家暴的丈夫必然心淡，會無心做家務，而且朝見口晚見面，雙方面阻阻，丈夫回家，難有溫馨可言，更糟糕是對下一代造成極壞影響，小孩子長大，會對忍辱負重含辛茹苦的母親非常孝順，對在家中製造麻煩的父親難有真感情，這樣的丈夫，「臨尾幾年」難有好日子過，到那時才捫心自問，已後悔莫及。



中國古時，婦女的社會地位雖然不能與男人平等，但其尊嚴也受到法律保護，打老婆要付出的代價，比今時今日要高出千百倍。根據歷史記載，中國第一個因打老婆而被判死刑，是三國時代的劉琰。劉琰與劉備並無親戚關係，因為一直追隨劉備打江山而得到重用；劉備去世後，劉琰在丞相諸葛亮身邊工作，有一年，劉琰的太太胡氏入宮為太后祝壽，太后留胡氏在宮中陪她一段時間。劉琰懷疑胡氏與劉備之子劉禪有不軌，不查問清楚就打罵胡氏一頓，逐出家門。胡氏告官，劉琰被刑拘受審，獲判死刑。這是正史，《三國志》記載：「胡具以告琰……琰下獄……琰竟棄市」，棄市就是公開斬首。寫《三國志》的史官陳壽如此評價劉琰：「招禍取咎，無不自己」一言蔽之就是咎由自取。但《三國演義》把事件推遲在奸宦黃皓干政期間，以襯托劉禪昏庸無道。而歷史真相是劉琰被處死時，諸葛亮仍然主政，以諸葛亮的忠義英明，絕不會讓下屬冤枉死的。



方向宇