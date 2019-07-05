炎夏中午在街逛一圈，皮膚就像要被曬燶，烈日下的紫外線指數可高達12度！紫外線有分為UVA和UVB，UVA會令皮膚”Aging”老化，因為這長波長的紫外線會深入真皮層去破壞膠原、皮膚彈力纖維組織等，使皮膚變乾、老化、產生細紋；UVB會令皮膚”Burning”，曬傷皮膚及令你曬黑，導致黑色素沉澱引起色斑。隨著年齡增長、代謝減慢，猛烈陽光一曬，黑斑就會黏著你的臉久久不散！



要對抗紫外線，可多吃這幾種天然防曬食物。番茄營養高好處多，所含茄紅素能在皮膚表層形成一道天然屏障，有效阻止紫外線、輻射的傷害。烹調過的番茄能讓茄紅素更易被人體吸收，每星期進食3-4次番茄粒便足夠。β胡蘿蔔素是一種天然防曬營養，能過濾紫外線輻射，是一種強力抗氧化元素，可在橙黃色蔬果如番茄、紅蘿蔔中吸收。蝦紅素被稱為「能食落肚的太陽傘」，有助抑制及對抗自由基，保護骨膠原免受紫外線破壞，抗氧效果比維他命C、E更強，被喻為超級抗氧成分。我喜歡將番茄、西芹等切粒，加一湯匙特級初榨橄欖油和一包含蝦紅素成分的AK燃脂酸辣湯，煮成「生鮮宇宙湯」做早餐，有齊防曬、抗氧、排毒、燒脂效果。



除了從內防曬，外塗防曬品不可懶。坊間很多防曬品只能阻隔UVB，我最愛用NATURE’S iSolari保濕防曬系列產品，含有UVA-UVB微囊紫外線過濾網，可同時防曬傷及抗老化；有機甜橘子活肌水、杏乳及米糠油則發揮抗氧補濕功效，不怕皮膚曬乾。多雲或於室內時間較多，可用「透薄保濕防曬乳SPF30」；經常外出或到沙灘等地方，則塗「高效保濕防曬乳SPF50」。天然防曬成分，易推不油膩，不怕堵塞毛孔，還可提升肌膚的抗曬能力。



內外雙重防曬，要在炎夏保持美白自然事半功倍。



燃脂酸辣湯：辣椒成分能促進血液循環，令全身暖和，燒脂更快；新配方蝦紅素，更有齊美白、抗氧雙重功效，減肥同時抗老美肌。



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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



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