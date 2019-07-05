本周車展：歐日名車任你睇

Audi

日期：7月6~7日（星期六及日）

時間：11:00am~8:00pm

地點：九龍塘又一城Level LG2，Area A & B

推介：SUV型號雲集，其中Q5 Ambition Package車展限定價$529,900起，同場展出還有RS 4及e-tron。

查詢：3465 0000



INFINITI

日期：7月6~7日（星期六及日）

時間：10:00am~8:00pm

地點：九龍灣及灣仔陳列室

推介：QX50擁有奪目外形及寬敞奢華的車廂，標準設備齊全，限量特價$439,800起。

查詢：2756 9123



Maserati

日期：7月6~7日（星期六及日）

時間：11:00am~8:00pm

地點：尖沙咀圓方金區

推介：全新2019 Levante限定免費升級Sports Dynamic Package，僅售$1,048,000；同場其他型號現貨亦有優惠。

查詢：2627 8986、2627 8983



Nissan

日期：7月6~7日（星期六及日）

時間：11:00am~9:00pm

地點：元朗廣場地下

推介：主力展出純電動車LEAF及Evalia e-MPV，同場有Serena、Qashqai及NV200列陣。

查詢：2262 1088、2803 5333



Subaru

日期：7月6~7日（星期六及日）

時間：10:00am~8:00pm

地點：九龍灣旗艦店

推介：尚餘極小量陳列車以優惠價發售，包括XV 2.0i-S EyeSight、BRZ及WRX STI等，數量有限，先到先得。

查詢：2828 2488