本周車展：歐日名車任你睇
2019年07月05日 16:11
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（互聯網）
Audi
日期：7月6~7日（星期六及日）
時間：11:00am~8:00pm
地點：九龍塘又一城Level LG2，Area A & B
推介：SUV型號雲集，其中Q5 Ambition Package車展限定價$529,900起，同場展出還有RS 4及e-tron。
查詢：3465 0000
INFINITI
日期：7月6~7日（星期六及日）
時間：10:00am~8:00pm
地點：九龍灣及灣仔陳列室
推介：QX50擁有奪目外形及寬敞奢華的車廂，標準設備齊全，限量特價$439,800起。
查詢：2756 9123
Maserati
日期：7月6~7日（星期六及日）
時間：11:00am~8:00pm
地點：尖沙咀圓方金區
推介：全新2019 Levante限定免費升級Sports Dynamic Package，僅售$1,048,000；同場其他型號現貨亦有優惠。
查詢：2627 8986、2627 8983
Nissan
日期：7月6~7日（星期六及日）
時間：11:00am~9:00pm
地點：元朗廣場地下
推介：主力展出純電動車LEAF及Evalia e-MPV，同場有Serena、Qashqai及NV200列陣。
查詢：2262 1088、2803 5333
Subaru
日期：7月6~7日（星期六及日）
時間：10:00am~8:00pm
地點：九龍灣旗艦店
推介：尚餘極小量陳列車以優惠價發售，包括XV 2.0i-S EyeSight、BRZ及WRX STI等，數量有限，先到先得。
查詢：2828 2488