偽旅行啦！酒店夏日優惠超好Fun

漫長的暑假即將展開，不一定要外遊才有休閒的感覺，留港度假其實亦有不少選擇，因為多間酒店推出夏日住宿計劃，不單止以優惠價住到豪華客房，部分更特設多項適合兒童玩樂的活動，實行讓一家大細歡度難忘時刻。以香港沙田萬怡酒店為例，由即日至8月31日推出「小小旅行家」住宿套餐，酒店的大堂會布置成一個小小世界，讓大家享受小小環遊世界的體驗。此外，時下流行環保及注重訓練小朋友的解難能力，酒店特別舉行「種出新天地工作坊」，讓小朋友動手種植，了解更多有綠色種植小知識；又與iSTEM聯手合作舉行「iSTEM創意工作坊」，每星期為小朋友提供不同的創意主題，通過一些別開生面的的手作互動，引發小朋友對科學、技術、工程及數學的興趣，訓練他們的觀察力、耐力，以及探究能力，寓學習於娛樂，同場亦設有不同的有獎攤位遊戲及遊戲機等，讓小朋友盡情放電！



去旅行當然少不了護照、登機證及小禮物，所以凡入住的客人(每房間計) 可獲贈酒店「小小旅行家」護照一本、工作坊通行證兩張、攤位遊戲代幣10個及可愛的造型毛巾一條，另奉上自助晚餐7折優惠及「夏日沁涼果漾下午茶」9折優惠，讓這趟偽旅行體驗更稱心！