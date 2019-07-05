A＆ultima SP2000 　強化輸出功率

針對想出街聽歌都享受到錄音室級音質的發燒級樂迷，Astell&Kern推出旗艦級DAP A&Ultima SP2000，同時照顧玩開平衡或非平衡耳機的朋友，引進新一代的音頻電路，以兩組獨立的電路來處理平衡與非平衡的訊號，大大提升輸出功率，分別將平衡輸出提升至6Vrms，非平衡亦達3Vrms，屬同廠歷代旗艦機中最高，就算是出名難推的鑑聽級耳機都能流暢驅動，將單元分析力發揮至極限，同時內置了兩顆AK4499EQ芯片，支援32bit/768kHz PCM/DSD512高分析解碼，突出平時忽略了的音色細節。



隨着時下音檔的容量愈來愈大，A&Ultima SP2000亦內置有512GB記憶，更設有SD卡插槽，支援最大512GB插卡加碼，保證夠聽。同時針對喜歡串流聽歌的朋友，引進雙頻WiFi傳輸，配合全新的三軸天線，更令串流時更高速穩定。此外，機身外形設計不是傳統的四四方方，機側及機背都引進不少棱角位，配合機側的音量旋鈕及3組控制鍵，就算用單手亦能簡單操控，而且機面設有5吋輕觸式屏幕，清晰易睇。



為增加靈活性，A&ultima SP2000支援自行安裝APP，用家可在Service一欄自行下載指定的串流程序，而且用家可透過日後更新而支援MQA檔案，令聽歌選擇大增。