Porsche 718 Cayman GT4　NA偈+手波

保時捷（Porsche）早前為旗下718家族添新成員，所指的正是718 Cayman GT4。有別718族中兄弟，全新718 Cayman GT4並非搭載四汽缸渦輪增壓引擎，而是搭載容量4.0公升、全新研發的六汽缸水平對向自然吸氣引擎，最大馬力和扭力分別為420ps，引擎最高轉速更高達8,000rpm。搭配六前速手動波箱，0-100km/h維持4.4秒，極速則提升至304km/h。



全新718 Cayman GT4屬Porsche GT 車系的入門車款，搭載高性能GT新底盤，配上高度下調了30mm的Porsche主動式懸載調整系統（PASM）及經重新調校的PSM車身動態穩定系統，操控性能進一步提升。值得一提是，此車擁有極出色的空氣動力表現，在不影響風阻系數前提下，下壓力提升了50%之多，能在200km/h時增加多達12kg下壓力。使其在20.6km長的紐布寧北環賽道上，做出較前代Cayman GT4還要快上10餘秒的圈速紀綠。

