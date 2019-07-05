男士深夜：唔好一味衝　睇熱話鬆一鬆

【靚人靚景：白肌嬌娃 暢遊宮古】

喺最近嘅寫真集《はままお! 》中，真緒繼續玩水，去到沖繩宮古島戲水，更喺海灘上剝光豬盡騷極品胴體，睇見就令人心情暢快！

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【決性11點：日女新挑戰 將那裏變成杯托……】

最近日本女性間卻流行一種名為「放手飲珍珠奶茶」（手放しタピオカ）嘅挑戰，就係話畀大家知如果咪咪夠巨型嘅話，就可以放開雙手飲珍珠奶茶冇難度！當中嘅意思，就係將杯珍珠奶茶放喺心口度，咁就可以騰出雙手玩手機又好，睇書或打機都得，好方便！

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【決性11點：俄女JyuSan Cos出古典美】

雖說日本是Coser大國每年都有無數靚女Coser出道，但其實Cosplay迷卻不限於日本，就連遠至俄羅斯亦有不少超吸引的靚女Coser，好像今次介紹這位來自俄羅斯的JyuSan……

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【決性11點：珠峰系索網紅】

想成為人氣女網紅，當然要美貌同身材兼備，而齊晒上述兩項要素嘅日本女網紅就睇得多，唔知韓國女網紅大家又睇過未呢？呢位被稱為「珠峰系」網紅嘅姜仁卿就係最佳代表喇！

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