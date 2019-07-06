香港估估吓：大鬧天宮　來自邊套漫畫？

問題：近期香港正值多事之「夏」，很多人都聯想到《西遊記》的「大鬧天宮」，其實喺港漫當中亦出現過這一幕，大家記唔記得係邊套漫畫？



答案：就係來自改編自《西遊遊》嘅港漫《大聖王》喇！



《大聖王》由知名漫畫家邱福龍創作，一共有157期，內容當然係以西遊記當中唐三藏與孫悟空等一行四人取西經為故事主線啦。喺邱福龍精細嘅畫功以及特別嘅角色設定之下，《大聖王》嘅故事、畫面都顯得相當精彩，明顯地勝過同期唔少作品。講到角色設定，當中有唔少角色都甚為破格，例如玉皇大帝帝釋天外表就設定成小童一樣，與大家喺電視、電影或古畫中見到嘅成年男子形象剛好相反，另外唔少角色喺戰鬥嘅時候，亦可以轉以戰體上陣，例如孫悟空嘅戰體就係兇猛大猿猴，豬八戒則為壯碩野豬。



《大聖王》喺故事敘述方面亦有特色之處，第一期就已經描寫孫悟空獨闖天宮大鬧一番，往後幾期則繪畫悟空一邊與天兵天將鬥法，一邊「倒帶」，講述悟空嘅誕生、學法嘅經過，以及大鬧天宮嘅原因，令故事更為緊湊，亦脫出一般《西遊記》作品慢慢由悟空誕生說起嘅沉悶套路，咁又係嘅，如果頭幾期書仲係講緊悟空嘅成長而冇打鬥場面，班漫畫迷分分鐘已經棄書唔睇。