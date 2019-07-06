【玄之又玄】急救婚姻　注意風水犯禁

韓星宋仲基、宋慧喬離婚收場，令人惋惜之餘，亦不期然反思，夫妻相處之道確實是一門高深的學問，能否白頭到老，往往受多種因素影響，包括家居風水！若你發覺自己跟另一半出現感情問題，不妨檢視一下家居布置，看看是否犯了以下5個影響夫妻關係的風水禁忌吧！





禁忌1.鏡子對房門

鏡子有反射作用，不能對着房門，易令人產生虛幻感，疑神疑鬼，不利夫妻關係；要是鏡子對着廁所門，更會令夫妻爭吵不休！另外，鏡子不宜對着廚房的爐灶，因鏡子會將代表家中女主人的爐灶由一個變為兩個，有自招小三入宅的影響。



禁忌2.睡房放假花

乾花與假花是家居常用的飾品，因為毋須打理又可以長期擺放，但它們沒有鮮花的生命力，亦不能產生有益的氣場，所以不適宜放在睡房內。



禁忌3.睡房放利器

刀劍、獎盃，或一些三尖八角的東西，不要放在睡房，因為這些物品會產生煞氣，令夫妻之間容易發生爭執。



禁忌4.床底零執拾

礙於地方淺窄，很多家庭都會把床底變成儲物空間，但必須定時執拾打掃，因一旦積聚灰塵或孳生害蟲，就會產生不乾淨的晦氣，令夫妻感情蒙上陰影，而且床底氣流不通，也會影響夫妻之間的溝通。



禁忌5.睡床近廁門

睡近廁門，容易遇上婚外情，易令婚姻陷入危機，必須小心。另外，睡床不宜靠窗擺，尤其是床頭不宜對着窗口，否則夜間睡覺時易受不好的磁場干擾，長此下來，夫妻感情會慢慢出現裂痕，所以睡床的擺放，最好跟窗口成平行狀態，並應加裝窗簾。