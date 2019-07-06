DSE放榜攻略：入學面試Q＆A

要成功入讀心儀科目，除了DSE成績要達標外，面試表現亦很重要！不同院校和學系設有不同的面試形式、程序和要求，學生必須了解清楚。面試前瀏覽大學網頁及閱讀收生小冊子，了解自己所報讀的學系或主修，弄清楚自己希望報讀的原因。香港科技大學本科招生及入學事務處的代表還有以下的入學面試建議。



Q：面試點着至啱？

A：除注重儀容的整潔度外，衣服應以整齊得體為原則，切忌穿着拖鞋、過短的褲或裙。亦要留意不同學系的衣着要求，以科技大學工學院為例，考生可穿着校服、便服或西裝，理學院的話，則可穿着Smart Casual，如恤衫或Polo Shirt。



Q：面試是表現自己的機會，怎樣在過程中突圍而出？

A：應先對自己有深入了解，究竟自己有何興趣、想法、長處、優勢等呢？跟考官對話時，不妨分享自己如何發掘和發展相關興趣，並講述自己與所報學系、學院的關係，以及對大學生活的期望。



Q：回答考官問題時，不想一句起兩句止，可以點做？

A：面試切忌作答過於簡短，以免令考官感到誠意欠奉，建議答題時要盡量具體說明。例如被問到為何想考入理學院時，考生可表示自己有留意近期的科研成果，以顯示對科學發展的認識，並分享對未來的想法或發展方向。



Q：若面試採用小組討論形式進行，有何注意事項？

A：不宜太靜、太被動，也不應壟斷發言或搶答，並要注意言之有物的發言才能為自己加分。



Q：面試誰不心情緊張，擔心臨場表面失準，應如何是好？

A：部分考生一出現緊張情緒，腦海就會變得一片空白，甚至口啞啞，為免臨場發揮失準，事前應多做模擬練習，就某些面試常見問題做好準備。另外，面試前夕，必須有充分的休息與睡眠，不但可令自己看起來精神一點，此舉亦有助穩定情緒。