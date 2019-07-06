街市學堂之時令海蚌　爆脆爽甜

最近天氣又熱又焗，但偏偏就是貝殼類海產最肥美的季節，逛開街市行經海鮮檔，就會發現單是貝殼類海產都不少。其中肥嘟嘟又多肉的海蚌，就最多人捧場，除吃法多多外，最大原因當然是肉質又爽又甜。不過，原來未必人人都識分辨蚌和蜆。聽大圍一個街市的海鮮檔負責人華姐講，原來貴妃蚌、BB象拔蚌及韓國蚌，均正值最鮮甜肥美的季節。



蚌身白雪雪的貴妃蚌在夏天最肥大，有半隻手掌般大小，肉質爽甜彈牙，蒸或燒來吃味道最原汁原味。處理方法亦好簡單，只需用刀𠝹開，將黃色的沙腸清除，用水沖乾淨即可。至於肉質脆卜卜的BB象拔蚌，身形雖然比較的骰，但勝在爆脆幼嫩。吃之前需在蚌中間𠝹一刀，然後起衣去沙腸，最後用清水洗淨就可以，最適合用來清蒸或者打邊爐。



另外，由韓國直送到港的韓國象拔蚌，亦好受「煮」人歡迎，肉質又爽又甜，價錢比BB象拔蚌便宜，相對亦比較抵食，如果要自己處理的話，華姐謂最好先用刀拗開蚌殼取出蚌肉，煲點滾水放入蚌肉，外層的衣就會縮起，去衣後在蚌肉中間𠝹開，開邊後中間有個膽，蚌膽可煲湯或打邊爐做湯底。至於蚌肉就可以用刀片成薄片，除可打邊爐，亦可用來炒西蘭花或西芹。

