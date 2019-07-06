三界五行：醉打金枝真人真史

歷史上，比三國時劉琰打老婆更嚴重的是「打金枝」，這是正史。



《資治通鑑》作者司馬光根據《舊唐書‧代宗本紀》及郭子儀的書記官柳並的後人所記的《因話錄》，寫了這段歷史。郭子儀是四朝元老，平定安史之亂，收復長安、洛陽兩都，重整山河，被封為國公。唐代宗把女兒昇平公主許配給郭子儀兒子郭曖，當時郭曖13歲，昇平公主才12歲，一方面是唐朝皇家崇尚早婚，二來代宗與郭家成親以表達對忠臣的敬重。郭曖因為父親權重一時，傲氣十足，昇平恃着公主身份，驕氣凌人，小兩口結婚不久就炒大鑊，郭曖口沒遮攔，對老婆仔說，你依仗是皇帝女嗎？有甚麼了不起，只是我爸爸不喜歡當皇帝罷了！昇平即時執包袱返娘家告御狀。代宗告訴女兒，當年如果郭子儀想當皇帝，唐朝江山又怎會輪到我們李家？郭子儀年紀輕輕中武狀元，即為代宗的爺爺玄宗打工，不但掌握兵權，而且兩度出任宰相，即使有免死金牌也非常謙卑，不功高蓋主。



昇平返回郭家，忿忿不平，仍然天天和郭曖吵架。兩年後，郭子儀七十大壽，昇平不向郭子儀下跪祝壽，郭曖的兄嫂取笑說，這是郭曖懼內，寵壞老婆。郭曖借酒壯膽，掌摑昇平。郭子儀打了郭曖幾十杖，然後帶到皇宮請罪，代宗不但沒責怪，反而好言相勸，夫妻應該互相包容。



隨着年齡漸長，郭曖與昇平都收斂脾氣，非常恩愛，生了三男二女，長女當了郭貴妃，後來更成為皇太后、太皇太后。



方向宇