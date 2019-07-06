澳洲北領地　巨石峽谷勁有外星Feel

烏魯魯-加他茱達國家公園內的加他茱達是由36座互相緊貼的圓頂巨石組成，橫跨逾20公里。加他茱達意思是「許多頭」，流傳着不同的神仙故事，被阿南古族男士奉為神聖之地。由於加他茱達由多座巨石組成，從不同方位觀賞會呈現不同的輪廓，而且石與石之間的凹凸位置，於黎明與日落時分呈現的陰影變化同樣美不勝收。



36座岩石中，4座較大的各有名字（分別為Mt. Olga、Mt. Ghee、Mt. Wulpa及Liru Wall），於可開放的地段中，以Mt. Ghee與Mt. Wulpa之間的峽谷風之谷步道（Valley of the Winds walks）最為著名，游走其中隨即感到涼風颯颯，加上四周不規則的巨型石礫，恍如置身外星，風景夠晒特別，絕對值得一遊。



烏魯魯-加他茱達國家公園

地址：Lasseter Hwy, Uluru NT

門票： AU$25（約HK$135），可連續3日入園

網址：https://parksaustralia.gov.au/uluru/