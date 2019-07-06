美食婷：日本當造香印　愈貴愈好食？

我美食婷向來講究不時不吃，對季節性食材情有獨鍾，特別是日本出產的優質水果。而每年5月至10月份正值當造期的日本香印提子，每抽價錢由數百元至2千多元不等。大家有無諗過，到底日本香印是不是價錢愈貴就愈好食？入貨前到底有何事項要留意，會不會有假貨等。我美食婷身邊都有老友問過上述問題，於是相約經營高級水果網購店的好姐妺Teresa歎住下午茶問過究竟。



Teresa特意帶了幾抽不同產地及級數的香印來，邊介紹邊解釋道：「日本香印又名麝香葡萄，用的是一枝一束的方法種植，產地包括岡山、長野、香川、山形及山梨，一般甜度達18或以上。其中岡山縣的陽光充沛，加上天然環境優越，能種植出最頂級的香印提子──晴王；下次見到『晴王』就知是頂級香印的別名，亦只有岡山縣出產的香印才能稱作晴王。」



「此外，香印亦有溫室及戶外種植之分，前者早在5月至7月期間上市，是最早一批的收成品，至於戶外種植就需要等到7月才有機會品嘗得到。」由於戶外種植需要倚靠天氣，因此，產量相對少得多，但品質一般會較溫室種植的優秀。日本果農會將甜度達至18度以上的提子收成，再視乎重量、大小、每抽的密度，分為藍秀、紅秀、秀（又名特秀）及禮盒4個等級，出口到香港的大都是「秀」級，即是每箱約有5至9抽。



價錢方面，溫室種植的香印提子一般都比較貴，因屬每年最早一批收成，然而品種、大小、甜度卻未必是最好。而每箱指定重量的提子，抽數即行內人所說的「房數」愈少，代表每房重量愈重，即提子會愈大粒，價錢自然愈貴。



Teresa謂，是不是物有所值就要留意產地、級數、重量，以及大小。加上香印提子近年成為人氣熱賣的日本時令水果，不少聲稱是日本香印的假貨也開始流入市場，入貨前最好先看清楚產地，不妨到有信譽的高級水果網店或超市選購，如有懷疑的話，不妨查看提子的箱，確定提子產地及級數，做個精明消費者。