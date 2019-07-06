本日日本：鄰近東京站酒店　新開張有優惠

出外旅遊揀酒店，交通方便絕對大大加分，事關靠近車站會慳番唔少時間同車費！稍後會去日本東京旅遊的朋友要留意了，7月8日開張的新酒店karaksa hotel TOKYO STATION，跟東京站僅相距5分鐘步程，要前往該站周邊的巴士站亦十分就腳，擁有如此優越的地理，旅客梗要望多兩眼！



這間地上12層、地下1層的酒店，樓層總面積達5406.4平方米，共設有151間客房，分為6種房款，其中面積逾21平方米的Twin Room有43間，可入住3名客人的房間有94間（當中有40間是跟毗鄰房間互通的Connecting Room），及有可供4或6名客人入住的和室房間等選擇。房內配備了日本本地及海外6個國家免費通話的智能電話，萬能插蘇及USB充電插頭等。設施方面，1樓有提供早餐的Cafe、2樓有育嬰室，而3樓則有洗衣間。為慶祝新開幕，酒店官網推出了包早餐的特別收費Plan，客房每晚18,000日圓起（可入住兩名客人），住宿日期為7月8日至12月31日，想住得舒適兼就腳的朋友不妨諗諗。



karaksa hotel TOKYO STATION

開幕日期：7月8日

地址：東京都中央區八重洲1-5-3

房租：每晚18,000日圓（包早餐、消費稅及服務費，可兩人入住）

網址：https://karaksahotels.com/tokyostation